Energieprijzen zullen komende drie jaar blijven stijgen: energieagentschap waarschuwt voor wereldwijde gevolgen

De komende drie jaar gaan de energieprijzen wereldwijd blijven stijgen. Die voorspelling doet Fatih Birol, topman van het International Energy Agency (IEA), in The guardian naar aanleiding van het jaarrapport van zijn organisatie.

Het voorbije jaar werd de grootste piek ooit opgetekend in ons energieverbruik. De vraag steeg met 6 procent en was nooit groter, zo staat te lezen in het jaarrapport van het IEA. Het leidde tot enkele black-outs, maar ook - en vooral - tot een wereldwijde enorme stijging van de prijs. En de verwachting van IEA is dat we minstens de volgende drie jaar prijsstijgingen zullen blijven zien, met grote gevolgen voor bedrijven en economieën over de hele wereld, tenzij er heel snel structurele verandering komt aan de manier waarop de elektriciteit opgewekt wordt.

LEES OOK. Waarom stijgt stroomprijs ondanks al die zonnepanelen? Wat als mijn vast contract afloopt? 23 vragen over hoge energiefactuur beantwoord (+)

“Steile pieken in de elektriciteitsprijzen hebben problemen veroorzaakt voor veel huishoudens en bedrijven in de hele wereld en ze riskeren de oorzaak te worden van sociale en politieke spanningen”, zegt Fatih Birol, directeur van het IEA.

Ongeveer de helft in de stijging van de vraag om elektriciteit werd veroorzaakt door China, waar een stijging van 10 procent opgetekend werd in vergelijking met 2020. Zowel in China en India vonden enkele black-outs plaats in de voorbije maanden.

LEES OOK. Wetstraat haalt bazooka van btw-verlaging boven tegen torenhoge energiefacturen: is dat eerlijk? En wat betekent dat voor jouw portemonnee? (+)

“Beleidsmakers moeten actie ondernemen om de impact op de meest kwetsbare te mensen zo licht mogelijk te maken en de onderliggende oorzaken aanpakken”, zei Birol nog. “Meer investeren in technologieën die een lage CO2-uitstoot hebben, waaronder hernieuwbare energie, energie-efficiënte technologie en nucleaire energie, aangevuld met een uitbreiding van robuuste en slimme elektriciteitsnetten. Dat kan ons helpen om uit de problemen te komen waar we vandaag in zitten.”