Rechtervleugelverdediger van Real Madrid test positief po het coronavirus

Carvajal kwam woensdag nog in actie tijdens de halve finales van de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië. De Koninklijke haalde het na verlengingen met 3-2 van FC Barcelona en speeldag zondag in de finale tegen Athletic Bilbao. Dat schakelde donderdag Atletico Madrid uit met 2-1.

(belga)