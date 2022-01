Steven Van Gucht: “Nooit eerder circuleerde er zoveel coronavirus in ons land, meer dan 30.000 besmettingen per dag”

“Nooit eerder circuleerde er zoveel coronavirus in ons land.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de wekelijkse persconferentie over de coronasituatie in ons land. De coronacijfers in ons land gaan nog steeds steil omhoog, maar die stijging begint langzaam te dalen. “Gelukkig”, aldus Van Gucht.

“We zitten nog steeds in de stijgende fase van de vijfde golf, met meer dan 30.000 besmettingen per dag”, zei Van Gucht. “Nooit eerder circuleerde er zoveel coronavirus in ons land. Het tempo lijkt gelukkig te dalen. Het aantal patiënten op intensieve zorg is gelukkig ook blijven dalen, daardoor blijft de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar.”

Het hoge aantal positieve testen - 28 procent - geeft aan dat het werkelijke aantal wellicht veel hoger ligt dan geweten, zegt Van Gucht. “De toenames blijven zich voordien in alle leeftijdsgroepen, maar de grootste stijgingen zien we bij tieners van 10 tot 17 jaar. Tot nu waren dat de twintigers nog. Binnen afzienbare tijd nemen de tieners over van de twintigers en zullen zij het virus het meest verspreiden.”

De toename van het aantal besmettingen is het grootst in Vlaanderen, maar ook Brussel en Wallonië tellen veel besmettingen. De omikronvariant is goed voor 88 procent van alle besmettingen. ‘Voorlopig zien we niet dat omikron de deltavariant vervangt. We zien daarnaast ook een toename van het griepvirus, maar er is nog geen sprake van een griepepidemie’, aldus de viroloog.

De cijfers

De cijfers van Sciensano toonden vrijdag dat tussen 4 en 10 januari dagelijks gemiddeld 23.642 nieuwe besmettingen geregistreerd werden. Dat is een stijging van 71 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Donderdag was er nog sprake van een stijging van 88 procent van de besmettingscijfers en woensdag ging het om een stijging van 96 procent.

Er werden per dag ongeveer 86.900 tests afgelegd, dat is toename van 27 procent op weekbasis. De positiviteitsratio bedraagt 28 procent. In diezelfde periode vielen per dag gemiddeld 19 overlijdens te bertreuren. Dat is een daling met 18 procent. Tussen 7 en 13 januari werden per dag gemiddeld 183 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, een stijging met 7 procent. In de ziekenhuizen liggen momenteel 2.040 Covid-patiënten (+9 procent), van wie 406 op intensieve zorg (-14 pct). Het reproductiegetal bedraagt 1,04. Is dat cijfer boven 1, dan neemt de pandemie aan kracht toe.