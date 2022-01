Marc Coucke en Bart Versluys halen Peter Goossens binnen om restaurant van luxehotel La Réserve te leiden

Sterrenchef Peter Goossens zal vanaf de zomer van 2023, wanneer het vernieuwde restaurant van het hotel opent, zijn tijd verdelen tussen zijn driesterrenrestaurant Hof van Cleve in Kruisem en La Réserve. Hij neemt in Knokke de volledige verantwoordelijkheid over het restaurant in het luxehotel. “Peter zal de volledige verantwoordelijkheid, coördinatie én de receptuur van het nieuwe restaurant van La Réserve voor zijn rekening nemen”, klinkt het in een persbericht.

© BELGA

Het luxehotel La Réserve is in handen van Marc Coucke en Bart Versluys. Zij zullen de komende jaren meer dan 7 miljoen investeren in het luxehotel. Er komt onder meer een nieuwe lobby en de wellness & spa krijgt een upgrade. Daarnaast wordt ook in het restaurant geïnvesteerd.

“Al bij het ondertekenen van het contract van La Réserve, zat ik met Peter Goossens in mijn hoofd”, zegt Coucke. “We hebben boeiende en geëngageerde gesprekken achter de rug en ben meer dan vereerd dat hij de drijvende kracht zal worden achter het restaurant van La Réserve.”

Ook Goossens toont zich enthousiast. “Vanaf het eerste gesprek werd ik meegezogen door het enthousiasme rond dit project. Het is zo mooi dat ik er simpelweg deel van wil uitmaken. Ik ben heel blij dat ik met mijn ervaring en inspiratie deze unieke locatie mee kan helpen uitbouwen. La Réserve wordt een culinaire hotspot, zowel voor gasten van het hotel als voor de bezoekers van Knokke Heist.”

Eddy Walravens, de man die de dagelijkse werking van hotel La Réserve zal leiden, zegt verheugd te zijn. “De hotelgasten zullen – zowel voor ontbijt, lunch als diner- kunnen genieten van de keuken van Peter Goossens. We zitten perfect op schema om tegen de zomer van 2023 de kwaliteit van een vijfsterrenhotel aan te bieden.”