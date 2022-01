Internationale transferbedragen blijven verder dalen, aantal transfers stijgt wel: duurste transfer vorig jaar was Rode Duivel

In vergelijking met vorig jaar werden er dus meer transfers gerealiseerd, maar moest er daarvoor minder betaald worden. Uit de gedetailleerde gegevens van het Transfer Matching System (TMS) blijkt dat er in 2021 18.068 internationale transfers geregistreerd werden, een stijging met 5,1 procent in vergelijking met 2020 (17.190), toen heel wat competities weken- of zelfs maandenlang stillagen na de uitbraak van het coronavirus. Het cijfer benadert zelfs het record van 2019, toen er 18.080 internationale transfers gerealiseerd werden.

Wat de transferbedragen betreft, is de impact van de coronapandemie nog steeds duidelijk zichtbaar. In totaal werd er voor 4,2 miljard euro aan transfers uitgegeven, een daling met 13,6 procent in vergelijking met 2020 (4,91 miljard euro) en een daling met liefst 33,8 procent in vergelijking met het recordjaar 2019 (6,41 miljard euro). Het gaat om het laagste bedrag in de afgelopen vijf jaar. Bij 66,8 procent van de transfers moest er dan ook geen vergoeding betaald worden, omdat het om vrije spelers ging. Slechts in 11,4 procent van de gevallen vond er een financiële transactie tussen clubs plaats. In de overige gevallen ging het om uitleenbeurten. Het mediaanbedrag voor een transfer zakte verder naar 262.000 euro, het laagste niveau sinds 2011.

© ISOPIX

De duurste transfer die vorig jaar gerealiseerd werd, is die van Rode Duivel Romelu Lukaku. Na stevige onderhandelingen verkaste de Belgische topschutter aller tijden vorige zomer voor 115 miljoen euro van Inter naar Chelsea. Daarmee haalde Big Rom het van Jadon Sancho (van Borussia Dortmund naar Manchester United) en Achraf Hakimi (van Inter naar PSG).

Jupiler Pro League in top 10

Met een aantal van 1.749 waren vooral Braziliaanse voetballers in trek, maar het is vooral voor de Franse spelers (772) dat er veel geld betaald werd. Zij brachten 561 miljoen euro op en daarmee werden de Brazilianen (408 miljoen euro) voor de eerste keer van de eerste plaats verdreven. In die ranking staat België op de zevende plaats, met 214 miljoen euro, al heeft de transfer van Lukaku daar dus wel een stevige impact.

Belgische teams legden afgelopen jaar 157 miljoen euro op tafel voor inkomende transfers en daarmee staat ons land wereldwijd op de zesde plaats, na de landen uit de G5 (Engeland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje). Engeland spant de kroon met 1,22 miljard euro, meer dan dubbel zoveel als nummer twee Italië (583 miljoen euro).

De Jupiler Pro League blijft echter een doorverkoopcompetitie en de clubs incasseerden dan ook 184 miljoen euro aan uitgaande transfers, goed voor een achtste plaats en een bescheiden winstmarge. Alleen al Anderlecht liet 32 spelers vertrekken, waarmee ze in Europa op de vierde plaats terechtkomen.

(belga)