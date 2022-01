Politie betrapt opnieuw snelheidsduivel op e-step: tweewieler haalt maar liefst 99 km/uur

Na de opgefokte brommertjes zal de lokale politie voortaan ook strenger controleren op elektrische steps. Bij controles deze week zijn twee e-steps in beslag genomen die maar liefst drie keer sneller reden dan wettelijk is toegelaten.

In Mechelen heeft de politie deze week een man betrapt op een elektrische step die 104 kilometer per uur kon rijden. De man had geen enkel rijbewijs en de step was niet verzekerd. Het voertuig werd in beslag genomen.

Maar ook donderdag was het raak. De politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) controleerde op de Neromstraat in Meise een bestuurder van een elektrische step. “Het was ons opgevallen dat hij aan een hoge snelheid voorbij reed. Na interceptie bleek dat de step maar liefst 99 km/u haalde op de geijkte rollentestbank. Het voertuig werd in beslag genomen.”

In beide gevallen werd een proces-verbaal opgesteld dat naar het parket wordt gestuurd.

Een elektrische step zonder zitplaats mag nooit de snelheid van 25 km/u overschrijden, zo zegt de wet. Is dit tóch het geval, dan betreft het een niet conform motorvoertuig en is het verboden in het verkeer.

Heeft de elektrische step een zitplaats en kan er sneller mee gereden worden dan 25 km/u, dan wordt het voertuig aanzien als bromfiets klasse B. Dan ben je verplicht de regels te volgen van de bromfietsen. Dat betekent een helm dragen, maar ook dat de step ingeschreven en verzekerd moet zijn en dat men op de rijbaan moet rijden en niet op het fietspad.