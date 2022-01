Twee naaste medewerkers van Navalny door Rusland als “terroristen en extremisten” bestempeld

Zjdanov (33) en Volkov (41), die allebei in ballingschap in het buitenland verblijven, worden beschouwd als de twee luitenanten van Navalny. Ze stonden aan het hoofd van respectievelijk zijn anticorruptiefonds (FBK) en zijn netwerk van regionale afdelingen. Beide organisaties werden in juni vorig jaar al verboden en als extremistisch bestempeld door het Russische gerecht. Nu heeft de Russische financiële inlichtingendienst Rosfinmonitoring de twee opposanten ook op de terrorismelijst geplaatst.

Heel wat kaderleden van die twee verboden organisaties zijn intussen naar het buitenland gevlucht. Verschillende leden die wel in Rusland bleven, zijn gearresteerd.

De 45-jarige Navalny is de bekendste opposant van de Russische president Vladimir Poetin. Bijna een jaar geleden, op 17 januari 2021, werd hij in Moskou opgepakt. Hij keerde toen net terug uit Duitsland, waar hij herstelde van een gifaanval die hij maar ternauwernood overleefde. Hij zit nu in een gevangenenkamp zowat 100 kilometer ten oosten van Moskou.