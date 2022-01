“Haar grootste vrees was dat haar dochtertje haar zou vergeten”: pakkende documentaire houdt herinnering aan jonge mama met kanker levend

Grobbendonk

Een half jaar na het overlijden van Nele De Waele, hebben twee filmstudenten de docu die ze vorig jaar met en over de jonge mama maakten gedeeld . De 38-jarige Grobbendonkse wist toen al dat ze terminale kanker had en wilde zo veel mogelijk herinneringen achterlaten voor haar dochtertje Mila, nu 3 jaar. Het ontroerend document kreeg de naam Vergeet Me Nietje, “omdat het Neles grootste vrees was dat Mila haar zou vergeten”.