Ombudsman Energie gaat economische inspectie vragen om energieleveranciers te onderzoeken: “Oneerlijke handelspraktijken”

De ombudsman Energie, Eric Houtman, gaat de economische inspectie inschakelen om onderzoek te doen naar enkele energieleveranciers en de “oneerlijke praktijken” die zij volgens hem hanteren. Dat heeft hij vrijdagochtend gezegd in De inspecteur op Radio 2.

De jongste dagen komen veel getuigenissen boven van mensen die van hun energieleverancier plots voor voldongen feiten geplaatst worden over het feit dat hun vast contract omgeschakeld wordt naar een variabel. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij energieleverancier Eneco, ook over Luminus kwamen al klachten binnen.

“We krijgen daar de laatste tijd honderden klachten over”, zei Eric Houtman, ombudsman voor de energiesector in ons land. “Aan dat wijzigen zijn wel wat voorwaarden verbonden, zoals de contractuele duur of de prijsgarantie respecteren. Bovendien kan een contract niet zomaar veranderd worden, men moet minstens de toestemming van de mensen vragen.” Hij raadt iedereen daarom aan om contact op te nemen met het bedrijf als je zoiets meemaakt.

En dan is er Octa+, dat klanten met zonnepanelen en een terugdraaiende teller plots meer laat betalen dan voordien. “Wij stellen vast dat Octa+ misleidende informatie geeft aan klachten. Het laat uitschijnen dat het een verplichte kost is, maar die prijzen mogen niet zomaar verhoogd worden.”

Voor Houtman is het dan ook duidelijk wat moet gebeuren. “Het zijn oneerlijke handels- of verkooppraktijken. Daar ga ik de economische inspectie over inlichten. Die inspectie gaat ook wel melding krijgen zodat zij kunnen optreden.”