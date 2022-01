LIVE. Bart De Wever in onderzoekscommissie: wat wist hij over PFOS-schandaal?

In de onderzoekscommissie PFAS-PFOS van het Vlaams Parlement is vandaag Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) te gast. Wat wist hij over de vervuiling op de site van 3M? U kunt de hoorzitting hierboven live volgen.

De komende twee weken moeten verschillende politici zich verantwoorden voor hun rol in de PFOS-affaire. In de lente bleek dat de grond die voor de werken aan Oosterweel verzet werd, vervuild is met de chemische stof PFOS. De parlementaire onderzoekscommissie bestudeert de PFOS-vervuiling en moet politieke verantwoordelijkheid vaststellen. Onder anderen Joke Schauvliege en Ben Weyts worden op het appel verwacht.

Vandaag is Antwerps burgemeester Bart De Wever aan de beurt. In 2017 was hij een van de ontvangers van een mail van Lantis, waarin de top van de Vlaamse regering geïnformeerd werd over verontreinigde grond. Volgens De Wever informeerde Leefmilieu hen toen nog dat de chemische PFOS-stoffen niet schadelijk waren voor de mens.

