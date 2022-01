Standard-aanwinst Joachim Van Damme test positief, kampt met symptomen en mist klassieker tegen Anderlecht

Standard kan in de klassieker tegen Anderlecht geen beroep doen op nieuwkomer Joachim Van Damme. De middenvelder testte als enige Rouche positief op corona en moet zijn debuut dus nog even uitstellen.

Van Damme tekende dinsdag een contract voor 2,5 seizoen bij Standard maar zal dus nog even geduld moeten hebben voor hij zijn debuut kan maken bij de Rouches. De aanwinst is de enige speler die positief heeft getest bij Standard. Wellicht heeft Van Damme het virus nog opgelopen op winterstage bij KV Mechelen. Daar deelde hij de kamer met één van de zeven spelers die eerder deze week positief hebben getest.

“Met uitzondering van Van Damme, die symptomen heeft, zijn alle nieuwkomers beschikbaar”, zei trainer Luka Elsner op zijn perspraatje. De Luikse T1 is tevreden over de komst van Van Damme, Cafaro, Dewaele en Emond. “Het waren posities waar we ons wilden versterken. Behalve hun kwaliteiten brengen ze fysieke kracht, leiderschap en winnaarsmentaliteit met zich mee, dat hadden we nodig. Emond en Cafaro kunnen nog stappen zetten in wedstrijdfitheid, maar hun mentaliteit maakt veel goed. Ik reken op ze tegen Anderlecht.”

© BELGA

Eerst verkopen

Voorlopig komen er geen nieuwe transfers bij Standard. “Op dit moment ligt het even stil, ja”, zei Elsner. “Of dat verandert, hangt af van de vertrekkers. We hebben nu een heel ruime kern. Er keren ook nog spelers terug van de Afrika Cup. We blijven de markt wel in de gaten houden, ook met het oog op komend seizoen.”

Zondag tegen Anderlecht moet Standard dan zijn nieuwe gezicht laten zien. Merveille Bokadi is er dan niet bij door een schorsing. “Tegen Anderlecht beginnen is natuurlijk geen cadeau. Het is een ploeg die voor de winterstop aan een sterke reeks bezig was. Het is meteen een goede graadmeter om te zien waar je staat. Misschien kunnen we verrassen. Dit seizoen hebben we het nog laten zien tegen de topclubs. Ik denk alvast dat hier alle middelen aanwezig zijn om te stijgen in het klassement. Ik heb geen schrik voor wat komen gaat”, aldus Elsner.

Ommekeer

Kostas Laifis ziet in de klassieker een ideale kans om de ommekeer in te zetten. “Er moet iets veranderen en het is een mogelijkheid om het jaar goed te starten”, zegt de verdediger. “De nieuwe jongens brachten meteen veel energie op training. Een positieve zaak. We konden die frisheid gebruiken, want we zaten in een negatieve spiraal.”

Laifis werd in het verleden vaker gelinkt met een transfer, maar rekent deze maand niet op een vertrek. “Je weet het natuurlijk nooit zeker in het voetbal, maar dat zal lastig worden. Dat zit op dit moment ook niet in mijn hoofd. Ik wil vooral de ploeg uit deze situatie helpen. Hoe we omgaan met de huidige coronasituatie? Als speler wil je altijd voetballen, maar als je te veel gevallen hebt wordt het lastig. Het is moeilijk op te lossen.”