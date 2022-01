Antwerp zonder Fischer, maar met Haroun en Verstraete tegen Charleroi: “Birger zal misschien wat minder geslapen hebben”

Zondag trapt Antwerp zijn seizoen opnieuw op gang. Met Charleroi komt er een rechtstreekse tegenstander over de vloer op de Bosuil. Goed nieuws in de aanloop naar de clash. “Er heeft niemand van onze spelers positief getest”, aldus Brian Priske.

Wie er zondag niet zal bij zijn, is Viktor Fischer. De Deen speelde maandag net als Faris Haroun niet mee in het onderlinge oefenduel op stage in Portugal. “Hij heeft nog last van de enkel en zal er zondag waarschijnlijk niet bij zijn. Faris heeft wel de hele week getraind. Birger (Verstraete) zal ook klaar zijn. Hij heeft eerst met de beloften getraind en deze week met ons. Hij zal misschien wat minder geslapen hebben (lacht). Dat hoort bij zijn nieuwe leven als papa.”

Abdoulaye Seck zat bij Senegal voor de tweede wedstrijd op rij niet op de bank tijdens de Africa Cup in Kameroen. “We proberen met hem in contact te geraken, maar dat is voorlopig nog niet gelukt”, aldus Priske. “Het is afwachten. Heeft hij corona of een kleine spierblessure? Dat weten we niet. Hij was negatief toen hij vertrok. We hopen dat de voetbalbond snel iets laat weten”, voegt teammanager Sascha Van de Sande eraan toe.

© BELGA

Wat met Lamkel Zé?

Didier Lamkel Zé verbrak deze week zijn huurovereenkosmt bij het Slovaakse DAC. “Het was de bedoeling dat hij daar tot het einde van het seizoen zou spelen, maar ik heb ook gehoord dat hij er intussen al vertrokken is. Ik weet eerlijk gezegd ook niet wat er nu gaat gebeuren. Of het een optie is dat hij terug naar hier komt? Dat weet ik niet. Voorlopig is dat alleszins niet aan de orde.”

Met Paul Onuachu won woensdag een ex-speler van Priske de Gouden Schoen. Priske hoopt dat ook zijn spelers in de toekomst in aanmerking komen voor een individuele prijs. “Michael Frey heeft het dit seizoen goed gedaan, Benson is ook goed bezig. Maar over het kalenderjaar 2021 is het normaal dat we niet in aanmerking kwamen. Onuachu is een heel terechte winnaar. Het moet onze bedoeling om dit jaar nog beter te doen als ploeg. Misschien dat er dan wel een van onze spelers volgend jaar wel dicht bij de Gouden Schoen komt.”