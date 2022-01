Vincent Kompany neemt het net voor Clasico op voor ex-collega: “Jammer dat Leye bij Standard betaalde voor andermans fouten”

Anderlecht-Standard is de topper van het weekend. Paars-wit is de grote favoriet na een reeks van 16 op 18, terwijl de Rouches onderaan bengelen. Toch blijft dit een speciale wedstrijd. Voor Vincent Kompany kan er geen sprake zijn van onderschatting. Wel had de RSCA-coach gehoopt dat ze in Luik wat meer tijd hadden gegeven aan Mbaye Leye, een coach die Kompany erg apprecieert.

De voorbije drie jaar verloor Anderlecht altijd zijn eerste match na de winterstop. Daarom is de topper tegen Standard nu extra belangrijk. “Het is altijd beter om met een zege te beginnen”, aldus Vincent Kompany. “In die zin wordt mijn taak vergemakkelijkt omdat het nu een clasico tegen Standard betreft. De spelers kennen allemaal het belang van die wedstrijd en je voelt de emoties in de groep. Iedereen wil sowieso op zijn best presteren.”

De vraag is natuurlijk hoe klassiek deze klassieker nog is. Anderlecht is weer in de running voor de prijzen na een reeks van 16 op 18, maar Standard bengelt onderaan het klassement. Zelfs het degradatiespook is daar niet veraf. Dreigt paars-wit de Rouches niet te onderschatten? “Nooit”, vervolgt Kompany. “Dat is gewoon onmogelijk in zo’n wedstrijd. Zelfs al zou Standard in derde klasse voetballen, dan nog zouden we hen niet onderschatten. Onze visie is dat we alles willen winnen. Bovendien kijken we vooral naar onszelf. We concurreren niet zozeer met andere teams, maar met de beste versie van onszelf. Het is ook een kwestie van mentaliteit. Altijd maar de lat hoger leggen. Ik weet wel: je kunt niet elke dag beter doen dan de dag ervoor, maar je kunt het wel proberen.”

© BELGA

Het respect voor de Luikenaars is er dus nog altijd. Toch had Kompany nog een blijk van medeleven voor Mbaye Leye, de coach die eerder werd ontslagen op Sclessin. “Het is jammer dat Mbaye betaald heeft voor de fouten die gemaakt zijn door anderen. Dat zeg ik als collega. Standard zit al een tijdje in een moeilijke situatie. Ze hebben financiële problemen, net zoals wij die hebben gekend. Die situatie was al gecreëerd voor Mbaye daar arriveerde, maar hij heeft het gelag betaald. In die context is het beter om geduld te hebben en een visie uit te tekenen. Oké, met Luka Elsner haalden ze een nieuwe goeie coach, maar een trainer heeft geen toverstokje. Soms is het beter om hem tijd te geven.”

Geen Kouame, wel Raman

Standard zet wel alles op alles om zich te versterken deze winter. Ze haalden onder meer al al Renaud Emond en Gilles Dewaele. Voor Kompany wordt het dan moeilijker om in te schatten hoe de Luikenaars voor de dag zullen komen. “Het is duidelijk waar de coach zijn elftal wil versterken en waar hij naartoe wil...Daar kun je je op voorbereiden. Sowieso heeft Standard nog veel kwaliteitsvolle spelers, hé. Carcela, Klauss, Lestienne, Muleka, Bastien... Dat zijn jongens die niet zouden misstaan bij veel topzes-ploegen in België. We zullen er moeten staan.”

© BELGA

Anderlecht gaat ervan uit dat de positieve covid-spelers Magallan en Ashimeru inzetbaar zullen zijn. De enige die voorlopig ontbreekt is Christian Kouamé die op de Afrika Cup zit. Dus is het wellicht aan Benito Raman om zijn waarde te tonen. Standard is zijn ex-ploeg en hij is erop gebrand om zich te bewijzen. “Benito heeft veel ex-ploegen in België”, grapte Kompany. “Als dat het criteria is om te spelen, dan moet hij elke week starten. Neen, serieus. Benito Raman is tot nu toe van onschatbare waarde voor ons geweest, maar het is beter niks te onthullen over mijn ploeg.”

Het enige wat Kompany nog kwijt wou, is iets over de mercato. Anderlecht verloor tot nu toe alleen Taylor Harwood-Bellis. “Ons doel is nu de kern samenhouden”, besloot de RSCA-coach. “Alleen bij een niet te weigeren bod, moeten we voorbereid zijn. In covid-tijden ben ik ook voorstander van een brede kern. Oké Harwood-Bellis lieten we gaan omdat dat voor hem en zijn moederclub Man City het beste was. We moeten ook geen 5 spelers hebben voor één positie, zeker omdat we financieel nog altijd moeten oppassen. Het geeft ook jonge spelers de kans om de concurrentie aan te gaan.”