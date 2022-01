DE STEMMEN VAN ASSISEN. De Vlaamse B&B-killer duikt weer op: “Ik ben erger dan Ronald Janssen”

“Ik begrijp niet hoe ik zo’n crapuul geworden ben”, zei Limburger Etienne Dedroog, na de moord op een koppel B&B-uitbaters in de Ardennen. Hij pleegde die in een roes, zei hij. In een vlaag van onverklaarbare zinsverbijstering. Maar nadien werd ook een moord in een Franse B&B aan hem gelinkt. En nu ook die op een Spaanse visser. Is Etienne Dedroog eigenlijk een onvervalste seriemoordenaar? “Hij heeft zich die vraag zelf al gesteld. Hij heeft het opgezocht op Google.”