EDF legt sommige Franse kernreactoren tot einde van het jaar stil

Zo is de heropstart van reactor 2 in de kerncentrale van Chooz, in de Franse Ardennen, voorzien voor 31 december. Tot nu was sprake van een heropstart op 20 april. Ook in de kerncentrale van Civaux, bij Poitiers, zou een van de twee kernreactoren pas eind dit jaar weer geactiveerd worden. De andere zou op 31 augustus heropstarten.

Frankrijk telt in totaal 56 kernreactoren, waarvan er nu vijf werden stilgelegd na (mogelijke) problemen met corrosie. Zij vertegenwoordigen 12 procent van de totale nucleaire productiecapaciteit, reden waarom EDF zijn verwachte productiecijfers naar beneden heeft bijgesteld.

De corrosieproblemen doen de ongerustheid over de energiebevoorrading in Frankrijk toenemen. Veel Fransen verwarmen met elektriciteit. EDF voert nu opnieuw controles uit van al zijn reactoren, bevestigt het bedrijf, dat niet wil vooruitlopen op de vraag of er nog meer kernreactoren moeten worden stilgelegd.

Het aandeel van het bedrijf staat vrijdagnamiddag ruim 15 procent lager. Ook het nieuws dat de Franse regering EDF verplicht om meer elektriciteit goedkoop te verkopen aan zijn concurrenten - om zo de stroomfactuur van de Fransen te drukken - weegt op de beurskoers.