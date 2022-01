Staking bij Mercedes-Benz Europa in Woluwe: werknemers eisen werkzekerheid

“De Mercedes-garages in België staan in de verkoop. In dat kader worden veel werknemers overgebracht naar de grootste garage, Mercedes-Benz Europa in Sint-Lambrechts-Woluwe. De vrees bestaat dat dit zal leiden tot een herstructurering”, aldus de bonden.

De personeelsvertegenwoordigers vragen de directie om werkzekerheid. Het werk in de garage in Sint-Lambrechts-Woluwe is sinds donderdag neergelegd. “In plaats van samen te zitten met de werknemers, heeft de directie er de voorkeur aan gegeven om deurwaarders te sturen om te trachten de staking te breken. Ze is meer ongerust over haar reputatie binnen de internationale groep Mercedes dan over het lot van de werknemers”, hekelen de bonden.

De directie zegt “de geïsoleerde actie van de vakbonden bij haar dealership te betreuren en de negatieve gevolgen die dit met zich zou kunnen meebrengen voor de klanten”. Ze gaat alles in het werk stellen om de dienstverlening voor de klanten te waarborgen, luidt het. De nationale importeur van Mercedes-Benz is niet getroffen door de actie.

Over de inhoud van het sociaal conflict laat de directie zich niet uit. “We streven naar een constructieve dialoog”, klinkt het. In verband met het verkoopsproces van een aantal garages beklemtoont de directie wel dat ze kijkt “naar betrouwbare partners met het oog op de verdere uitbouw van de business, met een duidelijke focus op de klant en met het behoud van jobs”.