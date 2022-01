Bayern München ziet Alphonso Davies enkele weken uitvallen met ontstoken hartspier na coronabesmetting

“De milde myocarditis werd donderdag vastgesteld bij de onderzoeken die onze spelers die besmet zijn geweest met het coronavirus moeten ondergaan”, aldus Nagelsmann. “Hij traint voorlopig niet meer mee en zal enkele weken buiten strijd zijn.”

Naast Davies raakten nog heel wat Bayern-spelers de voorbije weken besmet met COVID-19. Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sane, Tanguy Nianzou en Corentin Tolisso trainen intussen terug mee, maar het is nog maar de vraag of ze zaterdag tegen Keulen de aftrap zullen halen. Vorig weekend verloor een zwaar gehavend Bayern met 2-1 van Borussia Mönchengladbach. “Geen van hen is honderd procent fit. Op uitzondering van Neuer zullen ze niet klaar zijn om veel minuten te spelen.”

(belga)