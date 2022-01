Steven Van Gucht: “Onze immuniteit gaat komende weken verbeteren”

Onze immuniteit tegen het coronavirus gaat de komende weken verbeteren. En na omikron gaat het rustiger worden. Dat verwacht viroloog Steven Van Gucht. Tegelijk kan die immuniteit later ook afzwakken en gaan er de komende jaren ook verschillen zijn in de seizoenen.

Van Gucht verwacht alleszins een rustige periode na omikron. “We hopen allemaal dat het voorbij is na omikron. Maar de waarheid is dat we dat niet echt kunnen weten. Maar ik verwacht na omikron wel een rustige periode”, benadrukt Van Gucht.

De viroloog verwacht ook dat heel veel mensen besmet gaan geraken. “Maar heel veel mensen zijn gevaccineerd en daar bovenop komen de besmettingen. Onze immuniteit wordt dus breed en diep gestimuleerd en dat maakt het na omikron voor andere of dezelfde varianten moeilijk om door te breken”, legt Van Gucht uit.

Hij verwacht tegelijk dat onze immuniteit week na week aan het verbeteren is. “Ik verwacht wel dat onze immuniteit nu week na week gaat verbeteren. Die immuniteit kan mettertijd ook afzwakken. Dat gebeurt na enkele maanden of jaren, exact weten we dat niet. Als onze immuniteit afneemt of te zwak is, kan een oude variant weer doorstoten.”

Nieuwe varianten

Er gaan volgens de viroloog later nog nieuwe varianten komen maar tegelijk gaan er ook verschillen zijn in de seizoenen. “Het voorjaar en de zomer gaan rustige en vrij normale periodes zijn. Maar het is heel moeilijk om te voorspellen wat we in het najaar en de winter kunnen verwachten. Sowieso zullen er nieuwe opstoten zijn”, aldus Van Gucht.

De vraag is of ons ziekenhuissysteem dan opnieuw in de problemen komt. “Dat is een cruciale vraag. Als dat niet zo is, kunnen we overgaan naar een normale situatie, net zoals we de griep behandelen. Dan zijn er geen restricties. En we gaan dan mensen aanbevelen om zich te laten vaccineren”, aldus Van Gucht.

Hij verwijst ook naar de situatie in de woonzorgcentra. De besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens stijgen er licht, maar blijven relatief laag. “Het aandeel van bewoners van wzc’s in de ziekenhuisopnames zijn nog steeds veel lager dan voor de start van de vaccinatiecampagne. De woonzorgcentra blijven dus relatief gespaard van de vijfde golf”, aldus Van Gucht.

De vaccinatiecampagne werpt dus volgens Van Gucht ook daar zijn vruchten af. “In de eerste twee golven, dus voor de eerste vaccinatiecampagne, zagen we steevast dat die besmettingsgraad in de woonzorgcentra een stuk hoger was dan bij de algemene bevolking. Sinds de vaccinatiecampagnes zien we het omgekeerde”, legt de viroloog uit.