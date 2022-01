Trein ontspoord in India: zeker 9 doden en 36 gewonden

Twaalf rijtuigen ontspoorden donderdagavond bij Mainaguri in de staat West-Bengalen, zei de woordvoerder van de Indiase spoorwegen Dilip Kumar Deka. De trein reed van Bikaner in de staat Rajasthan in het noordwesten van het land naar de stad Guwahati in de staat Assam in het noordoosten. “Drie rijtuigen kantelden volledig. De lichamen van zes mensen zijn gevonden tijdens de reddingswerken, drie anderen overleden ‘s nachts in het ziekenhuis”, zei Deka. Tien gewonden werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens Deka zijn de reddingswerken afgerond, maar zijn diensten op het traject opgeschort tot het spoor vrijgemaakt is. Spoorwegminister Ashwini Vaishnaw bezocht de plaats van het ongeluk en gelaste een onderzoek. De overheid voorziet een financiële compensatie voor de families van de slachtoffers, vertelde hij aan het Aziatische persbureau ANI.

Het is drie jaar geleden dat er nog een groot treinongeval plaatsvond in India, meldden Indiase media. Dergelijke ongevallen kwamen vroeger vaker voor, maar na verschillende veiligheidsmaatregelen zijn ze zeldzamer geworden. Het Indiase spoorwegnetwerk is een van de grootste ter wereld.