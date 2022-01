Europees Parlementsvoorzitter begraven in Rome

De afscheidsplechtigheid voor Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli, die maandagnacht op 65-jarige leeftijd overleed, heeft vrijdag veel belangstelling gelokt. Naast de familie en vrienden van Sassoli, waren in Rome ook de voorzitters van de Europese instellingen aanwezig, net als de top van de Italiaanse politiek. België werd in Rome vertegenwoordigd door staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine.

Sassoli was sinds eind december in het ziekenhuis opgenomen wegens problemen met zijn immuniteitssysteem. Ook al kampte de Italiaan vorig jaar al met zijn gezondheid, kwam zijn overlijden begin deze week vrij onverwacht. Tal van Europese politici loofden hem de voorbije dagen voor zijn inzet voor de democratie.

De afscheidsplechtigheid vond vrijdag plaats in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen en van de Martelaren in Rome. De kist waarin Sassoli ten grave gedragen werd, was bedekt met de Europese vlag. Zijn vrouw Alessandra en zijn kinderen Livia en Giulio gingen voorop in de rouwstoet.

Aanwezigen

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europese Raadsvoorzitter Charles Michel waren aanwezig, net als plaatsvervangend parlementsvoorzitter Roberta Metsola, die naar alle verwachting volgende week verkozen zal worden als opvolgster van Sassoli. Ook de verschillende fractieleiders tekenden present.

De Italiaanse president Sergio Mattarella woonde eveneens de plechtigheid bij, net als premier Mario Draghi en een rist ministers van zijn regering. Een opvallende aanwezige was de Spaanse eerste minister Pedro Sanchez. De Belgische regering werd vertegenwoordigd door staatssecretaris Thomas Dermine. Buiten de basiliek stonden ook heel wat kijklustigen.

Europees Parlement

Maandagavond vindt in het Europees Parlement in Straatsburg een ceremonie plaats ter nagedachtenis van Sassoli. Daar zullen onder meer Michel, von der Leyen, voormalig Italiaans premier Enrico Letta en de Franse president Emmanuel Macron, wiens land momenteel de EU voorzit, het woord nemen.

Sassoli werd na de verkiezingen van 2019 voorzitter van het Europees Parlement. Na 2,5 jaar was sowieso een einde gekomen aan het mandaat van de sociaaldemocraat. Op basis een politiek akkoord is het nu de beurt aan een EVP-parlementslid om het halfrond tot de verkiezingen van 2024 te leiden. Zonder ongelukken wordt dat dus de Maltese Roberta Metsola.