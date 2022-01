Sevilla haalt Jesus Corona weg bij FC Porto

Sevilla heeft vrijdag de komst van Jesus ‘Tecacito’ Corona aangekondigd. De 29-jarige Mexicaan met opvallende naam verlaat FC Porto, waar hij de voorbije 6,5 seizoenen speelde. In Andalusië ondertekende hij een overeenkomst tot juni 2025.

De buitenspeler kwam de voorbije seizoenen bij Porto tot liefst 286 officiële duels, waarin hij 31 keer scoorde en 69 assists gaf. Voordien speelde Corona in eigen land voor Monterrey en in Nederland voor FC Twente. De 63-voudig Mexicaans international werd met Porto twee keer kampioen.

Middenvelder Ibrahim Amadou verlaat intussen Sevilla. De 28-jarige Fransman trekt naar Ligue 1-club FC Metz. Sevilla verhuurde Amadou de voorbije jaren al aan Norwich City, Leganes en Angers. Sevilla had in de zomer van 2018 nog om en bij de vijftien miljoen euro voor de middenvelder neergeteld bij Lille. Doorbreken in Andalusië lukte echter nooit.

Sevilla staat in La Liga op de tweede plaats, vijf punten achter koploper Real Madrid met een wedstrijd minder gespeeld. De Zuid-Spaanse ploeg is ook nog actief in de Europa League.