Vanaf volgende week komt er een herkansingsmoment voor alle Vlamingen die hun boosterprik gemist hebben. Ook wie besmet is met het coronavirus, kan een afspraak plannen. De termijn om een boosterprik te laten zetten in dat geval, is namelijk mogelijk korter dan je denkt. “Gezien de huidige omstandigheden is het zeker niet aangeraden om langer te wachten.”