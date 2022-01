Economische inspectie onderzoekt verschillende energieleveranciers

Nu de energieprijzen zo hoog zijn, duiken er almaar meer getuigenissen op van leveranciers die extra kosten beginnen aan te rekenen of die mensen van vaste naar variabele contracten proberen te duwen. Dat leidt dus ook tot meer klachten en vragen bij de Economische Inspectie.

“We kunnen bevestigen dat we momenteel meer meldingen krijgen”, zegt een woordvoerder. “Het is echter niet mogelijk om daar een exact cijfer op te plakken, want de analyse van al die meldingen vraagt heel veel tijd en men kiest niet altijd het juiste ‘scenario’ of vermeldt ten onrechte dat het een klacht tegen een energieleverancier is, terwijl het bijvoorbeeld een klacht tegen een callcenter betreft.”

“Verschillende leveranciers onderzocht”

Momenteel worden “de handelspraktijken van verschillende leveranciers onderzocht” als gevolg van meldingen, niet alleen van consumenten, maar ook van “verschillende spelers op de elektriciteits- en gasmarkt”, licht de woordvoerder toe. “Deze praktijken betreffen klantenwerving, ongewenste telefoontjes, tarieftransparantie, de wijze waarop de consumenten worden geïnformeerd en de vernieuwing van de contracten.”

Als de Economische Inspectie ook effectief een inbreuk vaststelt, kan ze de betrokken energieleverancier een waarschuwing geven of een pv opstellen met een voorstel tot schikking, of de informatie aan het parket overmaken. Het wetboek economisch recht voorziet in boetes tot 25.000 euro.