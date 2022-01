Ethiopië frontaal in de aanval op WHO-topman: “Zet VN-gemeenschap op tegen ons land”

Na de scherpe kritiek die de Ethiopische WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus eerder deze week uitte op het regime in zijn thuisland, slaat dat regime terug met beschuldigingen aan het adres van Tedros. De WHO-directeur zou zijn medewerkers in Ethiopië ertoe aanzetten om het conflict in de noordelijke Tigray-regio op de spits te drijven, zodat de internationale gemeenschap zou overwegen tussen te komen. Hij zou zijn status ook misbruiken om de VN-gemeenschap op te zetten tegen Ethiopië.

Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een brief aan het uitvoerend bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie nog dat Tedros niet voldoet aan de integriteit en professionele verwachtingen die nodig zijn voor de job. In 2017 nomineerde Addis Abeba Tedros nog voor de job.

In de brief klinkt het verder dat Tedros zich bemoeit heeft met de interne aangelegenheden van Ethiopië, ook in zijn relaties met buurland Eritrea. Tedros zou ook nog altijd een actief lid en aanhanger zijn van het TPLF (Volksbevrijdingsfront van Tigray), de partij die tot 2018 de plak zwaaide in heel Ethiopië maar zich intussen teruggetrokken heeft in de noordelijke regio Tigray.

In november 2020 startte huidig premier Abiy Ahmed een “kort en krachtig” offensief dat vandaag nog altijd onverminderd bezig is en dat leidde tot een ernstige humanitaire ramp. Het TPLF wordt door de Ethiopische regering intussen als een terreurorganisatie beschouwd. De regering vraagt dat het WHO-bestuur een onderzoek opstart naar Tedros’ veronderstelde wangedrag en diens plichtsverzuim.

“Nergens ter wereld zijn we getuige van een hel zoals in Tigray”

Woensdag had Tedros, die afkomstig is uit Tigray, tijdens een persconferentie in Genève scherpe kritiek geuit op de regering. Hij omschreef de situatie in Tigray als catastrofaal. “Nergens ter wereld zijn we getuige van een hel zoals in Tigray”, klonk het. Hij beschuldigde Addis Abeba er ook van voedsel en medicijnen voor de 7 miljoen mensen in de regio achter te houden, en riep op tot een “politieke en vreedzame oplossing” van het conflict.

Het Wereldvoedselprogramma van de VN kondigde vrijdag aan dat de laatste voedselrantsoenen voor ondervoede kinderen en uitgehongerde volwassenen opgeraken, en dat het sinds december onmogelijk is om de regio te bevoorraden, vanwege de zware gevechten. De VN-organisatie schat dat 9,4 miljoen mensen in Tigray en omliggende regio’s voedselhulp nodig hebben.

Donderdag nog had het Noorse Nobelcomité premier Abiy Ahmed, in 2019 de laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede, opgeroepen om het gewapende conflict in de Tigray-regio te beëindigen. Het comité treedt slechts zelden met dergelijke publieke verklaringen naar buiten. Daarop kwam nog geen publieke reactie uit Addis Abeba.