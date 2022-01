Coach van het jaar Felice Mazzu duikt vol vertrouwen het nieuwe jaar in: “Een cruciale maand? Wij kunnen iedereen kloppen”

Woensdagavond werd Felice Mazzu nog bekroond met de trofee voor trainer van het jaar op het gala van de Gouden Schoen. Veel tijd om te vieren had de 55-jarige coach niet, want zaterdag trapt zijn Union het nieuwe jaar af met een duel der promovendi in Seraing. 2021 was alvast een groot succes voor Union en Mazzu: wordt 2022 straks nog mooier?

De wedstrijd tegen Seraing is op papier de makkelijkste van wat Union de komende wedstrijden nog voorgeschoteld krijgt. Het programma van Union na Seraing: Genk (thuis), Club Brugge (uit), Anderlecht (thuis), Antwerp (uit). Dat is enorm stevig. Maar Mazzu voelt geen druk om tegen Seraing zeker de drie punten thuis te houden met het oog op dat moeilijke programma. “In de media wordt veel gepraat over ons loodzware programma, maar ik weet dat mijn ploeg goede wedstrijden kan spelen en dat we kunnen winnen tegen iedereen”, is Mazzu zelfzeker. “Ik denk alleszins nog niet zover vooruit. We weten dat we na Seraing tegen de beste ploegen van de competitie zullen spelen, maar we weten ook dat dat zij top vier moeten spelen, terwijl wij geen druk voelen. Ik wil er niet teveel over nadenken. Eerst is er de wedstrijd tegen Seraing, daarna kunnen we verder kijken”.

Seraing kan dan wel voorlaatste staan in het klassement, de Luikenaars zijn zeker geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dat bewees ook de heenwedstrijd in het Dudenpark: Seraing leidde aan de rust met 0-2 en stond met een mannetje meer, maar Union keerde de situatie nog helemaal om. “We moeten de vorige wedstrijd in het achterhoofd houden”, aldus een waakzame Mazzu. “Het is belangrijk te onthouden dat Seraing op een bepaalde manier revanche zal willen pakken voor die wedstrijd. Ze zullen extra gemotiveerd zijn. Bovendien mogen we niet naar het klassement kijken. Ik heb het al veel herhaald: we moeten elke tegenstander respecteren. Seraing zit momenteel inderdaad in een onaangename positie, maar er zit voldoende kwaliteit in hun selectie. Door verschillende omstandigheden zal het een erg lastige wedstrijd worden. Het klassement is absoluut van geen enkel belang.”

Geen coronagevallen, wel een geblesseerde

Een meevaller voor Union: er zijn geen besmettingen meer binnen de ploeg, nadat Herbots en Sorinola negatief testten. Maar dat is geen toeval. “We hebben nu al twee jaar vrij strikte maatregelen. Bij het douchen en tijdens maaltijden letten we bijvoorbeeld enorm goed op, en we nemen ook regelmatig tests af. We proberen de spelers te overtuigen in een veilige omgeving te blijven. We kunnen niet alles controleren, maar al onze spelers zijn al zeker drie keer gevaccineerd. Dat is enorm belangrijk, ook al kunnen ook zij nog besmet raken. Maar we proberen er alleszins alles aan te doen om het virus niet in onze ploeg te laten komen”, besluit Mazzu.

De succescoach had wel nog slecht nieuws: Mitoma raakt niet speelklaar voor de wedstrijd tegen Seraing nadat hij in de oefenwedstrijd tegen Cercle zijn enkel verstuikte. Ook Sorinola en Herbots zullen nog niet in de selectie zitten. Voor de rest kan Mazzu op al zijn spelers rekenen, inclusief nieuwkomers Koki Machida en Kacper Kozlowski.