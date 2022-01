Veel onbegrip, weinig officiële reacties: doorverwezen personen in zaak-Propere Handen wijzen vooral naar hun advocaat

LEES OOK. Verhaeghe, Mannaert, Louwagie,...: dit zijn de 56 die federaal parket voor rechter wil

Spilfiguur Mogi Bayat laat via zijn advocaat weten dat hij niet reageert. Glen De Boeck en Erwin Lemmens bellen keurig terug. Ze ontkennen de tenlastelegging maar wensen verder niets te zeggen. Ze verwijzen naar hun advocaat. Ex-bondsvoorzitter Mehdi Bayat reageert kort. “Drie jaar wordt mijn naam in dit dossier niet genoemd en nu ben ik er plots bij, dat wil ik onderzoeken. Ik overleg met mijn advocaten want weet niet eens wat me ten laste wordt gelegd.” Zijn rechterhand Pierre-Yves Hendrickx sluit zich daarbij aan.

Club Brugge, dat zijn voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen directeur Vincent Mannaert geviseerd ziet, stuurt een bericht uit: “Club Brugge heeft vandaag kennis genomen van de berichtgeving met betrekking tot de vordering in het dossier “Propere Handen”. De door Club aangestelde juridische raadslieden zullen hiervan kennis nemen en verder het nodige doen.”

Michel Louwagie laat eenzelfde geluid horen. “We gaan het dossier verder bestuderen met mijn advocaat”, aldus de in het dossier doorverwezen manager van AA Gent. “Maar we zijn ervan overtuigd dat noch AA Gent, noch ik iets verkeerd hebben gedaan.”

Standard reageerde namens zijn voorzitter Bruno Venanzi. “Wat ons betreft is er eigenlijk niks nieuws: het is nog altijd in het kader van de transfers van Jankovic, Mladenovic en Cimirot, en de club heeft zelf hierover klacht ingediend tegen Olivier Renard en Dejan Veljkovic. Verder valt er weinig aan toe te voegen. Justitie is er nog mee bezig”, laat de club in een statement weten.

CEO Peter Bossaert reageert namens de voetbalbond. “Dit komt niet als een verrassing, maar dat neemt niet weg dat ons voetbalhart bloedt. Wij gaan eerst de tijd nemen om het dossier te analyseren, maar willen benadrukken dat wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen.”

De (ex-)scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière ontkenden al eerder via hun advocaten. Luc Devroe, Patrick Janssens en Evert Maeschalck wensen niet te reageren. Ronny Van Geneugden, François De Keersmaecker, Matthias Leterme, Roger Lambrecht en Steven Martens bellen niet terug na een bericht op hun antwoordapparaat. Philippe Collin heeft zijn nummer gewijzigd. Bij eerdere vragen lieten Herman Van Holsbeeck, Peter Maes en Ivan Leko weten hun advocaat het werk te laten doen. Walter Van Steenbrugge, de advocaat Ivan Leko, ontkent namens zijn cliënt de beschuldigingen.

“Thierry Steemans heeft zich met geen eurocent verrijkt tijdens de vijftien jaar dat hij zich met hart en ziel heeft ingezet voor de club”, zei zijn advocaat Joris Van Cauter al eerder. De andere gewezen KV Mechelen-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy en Johan Timmermans ontkenden eerder al bij de matchfixing betrokken te zijn. Dat deed ook voetbalmakelaar Walter Mortelmans. (wic, bfa, kvu, lvdw)