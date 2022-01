Cartoonist Zaza: “Ik lach vaak met mijn werk, en dan toon ik die cartoon aan mijn vrouw en lacht zij niet”

“Het werk van de cartoonist vormt de rozijntjes in het brood, het lichtpunt tussen vaak het vele negatieve nieuws”, zegt ons huiscartoonist Zaza. — © Kris Van Exel

“Er zijn zonder twijfel mensen die grappiger zijn dan ik. Of die beter kunnen tekenen. Maar het geheim zit hem in de combinatie van de twee talenten.” Aan het woord is Zaza (54), onze huiscartoonist van de Familie Vos wiens werkdag om – hou je vast – drie uur ’s morgens begint. En dan nog tussen de lakens. Maar wel met een duidelijke missie: mensen aan het lachen brengen. “Een recept voor humor bestaat er niet, wel de ingrediënten.”