Filosoof Ralf stapte een omgekeerde kruistocht van Jeruzalem naar Bouillon om te tonen dat de wereld in bijna 1.000 jaar een veel betere plek werd

Hij vertrouwt erop: het komt goed. Mede dankzij hoogbouw, kerncentrales in plaats van windmolens en Beyoncé. Om dat vertrouwen in de menselijke vooruitgang te staven, besliste filosoof en auteur Ralf Bodelier om de kruistocht tussen Jeruzalem en Bouillon over te doen, maar dan in omgekeerde richting. Eind december kwam Bodelier weer in België aan. “Ergens in de jaren 70 ontstond het idee van de mens als vernietiger van de aarde. Terwijl we veel meer voor elkaar krijgen in de andere richting.”