Twee jaar geleden maakte Dominique Persoone (53) samen met zijn Congolese werknemers de eerste repen Virunga-chocolade in Oost-Congo. Nu heeft de chocolatier goed nieuws over de fabriek waarvan de opbrengst volledig gaat naar het Virungapark en de mensen die eromheen wonen. “We breiden uit. De productie kan maal tien omdat het een danig groot succes is. En we hebben zelfs een wereldprimeur.”