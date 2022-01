Yamina Berrier houdt zich sterk, vijf maanden na de plotse dood van haar man Franck Berrier: “Het troost me dat Franck veel van zijn dromen waarmaakte”

Vijf maanden geleden was de voetbalwereld in shock. Op 13 augustus overleed Franck Berrier aan een hartstilstand. Amper 37 jaar oud. De Franse spelverdeler was in 2018 nochtans gestopt met voetballen wegens hartproblemen, maar hij stierf tijdens een alledaags partijtje padel in Kortemark. De emoties zijn nog altijd intens, maar toch wil zijn vrouw Yamina (34) nu haar verhaal doen. Als eerbetoon aan haar geliefde. “Ik wil dat de mensen Franck herinneren zoals hij was: een geweldige voetballer, man en papa.”

Jürgen Geril