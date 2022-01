Hilde Crevits, leading lady van een partij die balanceert op de afgrond: “Als het basisvertrouwen weg is, wordt het moeilijk om samen te werken”

Ze is de leading lady van een partij die op de rand van de afgrond balanceert, van een Vlaamse regering die ter plaatse trappelt en van een compleet oververhitte arbeidsmarkt. Hilde Crevits wil voor alle drie het tij keren en laat voor het eerst sinds lang haar tanden zien. “Zuhal Demir krijgt veel ruimte. Maar it takes two to tango. De bereidheid om akkoorden te sluiten moet van twee kanten komen.”