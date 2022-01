Coronascepticus Michael Verstraeten lanceert eigen nieuwskanaal, met Joyce De Troch als presentatrice: “Zoals de klassieke zenders, maar dan zonder de strategische kleuring”

“Kijkt u nog naar het nieuws op VRT, of op VTM?”, vraagt presentatrice Joyce De Troch op de website van VersoTV. “Wel, wij hebben voor u een alternatief. Een online nieuwskanaal waar u twee keer per week nieuws krijgt. Binnenlands en buitenlands nieuws, zoals op de klassieke zenders. Maar dan zonder de strategische kleuring. We gaan u objectief nieuws brengen. U hoeft niet meer geërgerd weg te zappen. Twee keer per week werken we u helemaal bij. Twee keer een uurtje echt nieuws. Onafhankelijk nieuws.”

“De gezichten van VRT en VTM grondig beu?”, klinkt het verder op de website. “Wel, wij ook. Daarom gaan we een nieuwskanaal opzetten waar u twee keer per week nieuws krijgt. Zoals u dat eigenlijk ook op VRT en VTM zou moeten krijgen.” En verder: “De nood aan neutraal nieuws waarop de zaken worden gezegd zoals ze zijn is groot. Verso wordt de online TV zonder taboes. Met nieuws dat geen blad voor de mond neemt. Nieuws zonder een verborgen strategie die bepaalt hoe wij zouden moeten denken. Objectief gebracht. Zonder vooroordelen, zonder framing.”

De conclusie van VersoTV is duidelijk: “Over enkele weken kijkt u enkel nog naar De Kampioenen, Thuis of het voetbal op de traditionele zenders.”​

Proefaflevering

Waarna de mensen achter VersoTV ons op een eerste proefaflevering trakteren. Daarin veel aandacht voor coronagerelateerde onderwerpen zoals de vaccinatiecampagne voor kinderen – waarbij de niet onbesproken gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) het woord krijgt – of de gevolgen van de coronamaatregelen voor winkeliers, maar ook de situatie aan de Russisch-Oekraïense grens.

“Zo hoort nieuws te worden gebracht: objectief, gekaderd in een bredere context”, vindt Joyce De Troch. “De realiteit, dat is wat u van ons mag verwachten. We zijn ervan overtuigd dat ook u een andere media wil. Een media die u echt informeert. Steun ons, en laat ons samen zo snel mogelijk het medialandschap in Vlaanderen helemaal omkeren.”

Bijdrage

Vergauwen rekent daarvoor op bijdragen van het publiek. “We hebben de ambitie om het nieuws op VRT en VTM voor u te vervangen. Dat moet neutraal en goed gebeuren. We willen dat u kwaliteit krijgt. Daarom gaan we op korte termijn een degelijke tv-studio bouwen. Van daaruit kunnen we nieuws, en op termijn ook duiding brengen. Op hoog niveau.”

“Om dat te kunnen doen vragen we om uw steun. Help ons een echt alternatief te bieden voor de traditionele, gekleurde journaals. Zet mee uw schouders onder een echte onafhankelijke pers die zich niet laat leiden door allerlei strategieën. Een nieuwszender die u niets wil inlepelen. Klaar, duidelijk, ongezouten nieuws. U kan met ons geschiedenis schrijven. Zo kan u aan uw kleinkinderen zeggen dat u aan de wieg stond van een beter medialandschap in Vlaanderen. U zal kunnen zeggen dat uw engagement VRT en VTM lik op stuk heeft gegeven. Want zeg nu zelf, de traditionele media verdienen echt wel een lesje.”

Geïnteresseerden kunnen een maandabonnement nemen voor 5,99 euro, al kan de meer budgetbewuste mediazoeker een jaarabonnement nemen voor 60 euro. Giften mogen ook, zodat VersoTV die eigen studio kan bouwen.