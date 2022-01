Belg is straks veel meer kwijt door stijgende energieprijzen dan Fransman of Nederlander: hoe kan dat? En hoe krijgen we factuur hier naar beneden?

Ken je die mop van een Fransman, een Belg en een Nederlander die gas en elektriciteit gingen kopen? In het buitenland vinden ze die misschien grappig, maar wij niet. Want de clou is dat de Belg op het eind het meeste geld kwijt is. Waarom ligt de stroomfactuur hier zo schandalig hoog? Waarom ligt hij in Frankrijk veel lager? En hoe krijgen we hem hier naar beneden?