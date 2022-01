Halve voetbalwereld van het veld gestuurd: 56 mensen vrezen strafrechter na operatie Propere Handen

Operatie Propere Handen is voorbij, Operatie Bestraffing is gestart. Het federaal parket spreekt van witwaspraktijken, corruptie, matchfixing en bestuursleden en makelaars die lid zijn van een criminele organisatie. Supermakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic slepen in hun val bekenden als Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Michel Louwagie, Herman Van Holsbeeck, Bruno Venanzi, Patrick Janssens en de oude top van de voetbalbond mee. Voor liefst 56 personen dreigt een strafzaak.