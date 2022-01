De zes op zes waarmee OHL het jaar 2021 heeft afgesloten, heeft heel wat veranderd. Het geloof dat het dan toch nog een succesvol seizoen kan worden, is helemaal terug in Leuven. Stilletjes wordt er zelfs van de play-offs gedroomd. Er is alleen één probleem: de Leuvenaars zitten zonder spits. Sory Kaba speelt de Afrika Cup en Marc Brys beschikt niet over een waardig alternatief.