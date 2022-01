Nieuwe Belgische diamant? Johan Bakayoko (18) scoort vier doelpunten voor Jong PSV en solliciteert naar kans bij A-team

Jong PSV heeft op de 22ste speeldag in de Nederlandse tweede klasse met 1-4 gewonnen bij VVV Venlo. Man van de match was Johan Bakayoko, een 18-jarige Belg.

Bakayoko is een jeugdproduct van KV Mechelen en Anderlecht, dat hem in de zomer van 2019 naar Eindhoven liet vertrekken. De aanvaller ontpopte zich sindsdien tot een vaste waarde bij de U19 Rode Duivels van Wesley Sonck en bezorgde die onlangs nog een zege tegen Engeland.

Bakayoko is dit seizoen enorm op dreef. Hij zit dit seizoen al aan elf doelpunten en zeven assists voor de beloftenploeg van PSV, die meedraait in de Keuken Kampioen Divisie. Eerder deze week pakte hij nog uit met een doelpunt en twee assists in een 5-1 zege tegen Almere City.

Vrijdagavond was het pas echt raak voor de rechterflankaanvaller. In de 1-4 overwinning bij VVV Venlo scoorde Bakayoko alle vier de doelpunten van PSV. Een lage schuiver met links in de benedenhoek, een penalty, een krulbal met links na een dribbel en een voorzet/schot dat in de verste hoek in doel dwarrelde.

“De Belg zal ongetwijfeld hopen dat hij later dit seizoen een kans krijgt van Roger Schmidt om zich ook in de Eredivisie te laten zien”, schrijft Voetbal International. Bakayoko zat dit seizoen één keer op de bank bij de eerste ploeg van PSV (met Yorbe Vertessen), tegen Fortuna Sittard in november.

Voor wie een typische goal van Bakayoko wil zien, deze was er eentje tegen MVV eind november: