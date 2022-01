Mehdi Bayat is verbaasd over doorverwijzing naar correctionele rechtbank: “Verrast dat mijn naam erbij staat”

Mehdi Bayat is een van de 57 personen die door het federaal parket voor de correctionele rechtbank willen gebracht worden. Dat nieuws kwam vrijdag naar buiten en was voor Bayat zelf een verrassing. Dat verklaarde de sterke man van Sporting Charleroi vrijdagavond in de ‘John Late Show’ op nieuwszender LN24.

“Het is een verrassing omdat mijn naam sinds de start van het fraudeonderzoek nooit werd naar buiten gebracht”, aldus Bayat. “Het is een goede zaak dat het parket zichzelf positioneert. Zo kan iedereen zien wat er in het dossier staat en welke aanklachten er tegen welke personen werden ingediend.”

“Ik verbaas mij erover dat mijn naam erbij staat. In iets meer dan drie jaar tijd werd mijn naam nooit genoemd. De enige keer dat we bezoek hebben gekregen van de onderzoekers was dat in het kader van enkele transfers. We hebben op dat moment meteen helder gecommuniceerd. Er kwam nadien geen vervolg meer. Sindsdien hebben we niets meer van de zaak vernomen. Dit is dus een verrassing. In dit stadium van het onderzoek moet het vermoeden van onschuld overeind blijven, maar prettig is dit natuurlijk niet.”

Het dossier moet nu naar de kamer van inbeschuldigingstelling voor de controle op de bijzondere opsporingsmethoden, waarna de raadkamer zich zal moeten buigen over de doorverwijzing van de verschillende verdachten. Zowel de verdediging als eventuele burgerlijke partijen kunnen voor de raadkamer wel nog vragen dat er bijkomend onderzoek zou worden uitgevoerd.