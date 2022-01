Alec Baldwin overhandigt telefoon aan politie in onderzoek naar dodelijk schot op de set

Op de dag van het drama, op 21 oktober vorig jaar op een ranch in Santa Fe (New Mexico),werkte Alec Baldwin aan een scène met cameravrouw Alysa Hutchins. Er werd hem gezegd dat de revolver ongevaarlijk was omdat er alleen losse flodders in zouden gezeten hebben.

De politie onderzoekt hoe er echte munitie op de set aanwezig kon zijn, hoewel dat in principe streng verboden is.

Half december kregen de rechercheurs een bevelschrift om de telefoon van Baldwin, die ook producent was van de lowbudgetwestern, in beslag te nemen omdat die bewijsmateriaal zou kunnen bevatten met betrekking tot de zaak, zoals berichten of mails.

Baldwin overhandigde zijn iPhone aan de autoriteiten in Suffolk County, New York, waar hij een huis heeft. De lokale politie zal een kopie maken van de gegevens en die doorspelen aan hun collega’s in New Mexico, die belast zijn met het onderzoek, aldus een woordvoerder van de sheriff van Santa Fe County.

De gegevens zijn nog niet doorgestuurd en uitwisselingen met zijn vrouw en zijn advocaten zullen worden uitgesloten op grond van een overeenkomst tussen Baldwin en de autoriteiten, zegt de woordvoerder.

