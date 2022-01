Btw-verlaging op energie nog niet van tafel

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hoopt dat de regering in de komende week een beslissing neemt over een Btw-verlaging op gas en elektriciteit. Dat heeft hij zaterdagochtend op Radio1 gezegd.

De energieprijzen liggen uitzonderlijk hoog op dit moment. Dat vraagt volgens Van Peteghem uitzonderlijke maatregelen. Maar ook al is nog niet iedereen overtuigd van een Btw-verlaging, toch wil de minister het plan nog niet van tafel vegen. Vrijdag was er nieuw overleg, hopelijk volgende week wordt er een beslissing genomen, klonk het zaterdagochtend voor de microfoon van Michaël Van Droogenbroeck.

“Niet alleen de laagste inkomens, ook de middenklasse krijgt het soms lastig om de energiefactuur of de voorschotten te kunnen betalen nu de prijzen maal twee of voor gas zelfs maal drie gegaan zijn. Sommige gezinnen moeten zelfs aan hun spaarcenten zitten. Daarom hebben we opnieuw gezien wat mogelijk is. Op termijn moeten we een aantal aanpassingen doen die impact hebben op langere termijn. Structurele oplossingen. Maar nu moeten we snel schakelen”, zegt de minister.

Hij heeft van de regering de opdracht gekregen om samen met de minister van Energie alle opties te bekijken. Ook het voorstel van de Franstalige socialisten om energiecheques te geven.

Het is volgens Van Peteghem toch opvallend dat de Btw op nochtans erg vervuilende steenkool nog altijd 12 procent bedraagt en die op elektriciteit, de meest duurzame energiebron, 21 procent.

Volgens Van Peteghem zou een Btw-verlaging op energie zo’n 86 miljoen euro per maand kosten. Dat is veel, zegt hij, maar we hebben de horeca ook een Btw-verlaging toegestaan om de coronacrisis te overbruggen. Dat heeft ons land zo’n 800 miljoen euro gekost.

Van Peteghem hoopt dat de regering deze week een beslissing neemt.

