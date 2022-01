Haaland voelt zich onder druk gezet bij Dortmund: “Pushen me om beslissing te nemen”

Steraanvaller Erling Haaland voelt zich door zijn club Borussia Dortmund, waar hij ploegmaat is van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier, onder druk gezet om een beslissing te nemen over zijn toekomst.

De 21-jarige Noorse international heeft nog een contract tot medio 2024 in het Signal Iduna Park, maar met onder meer City, FC Barcelona en Real Madrid liggen er kapers op de kust. Volgens een clausule in zijn contract zou Haaland naar verluidt immers voor 75 miljoen euro kunnen vertrekken, een koopje voor een spits die in zowat elk duel de weg naar de netten weet te vinden.

“Het afgelopen half jaar heb ik niets gezegd uit respect voor de club, maar nu pushen ze me te veel om een beslissing te nemen”, bekende Haaland vrijdag op de Noorse tv-zender Viaplay Fotball.

“Ik wil me alleen maar focussen op het voetbal, maar dat kan dus blijkbaar niet. Het is niet het ideale moment om knopen door te hakken, want we zitten in een belangrijke fase van de competitie, met veel wedstrijden.”