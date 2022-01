Freddy Adu is niet langer de jongste: Real Salt Lake legt 14-jarige speler onder contract

Met 14 jaar en 15 dagen is hij de jongste profspeler ooit in de Verenigde Staten. Hij is 153 dagen jonger dan Freddy Adu, die in januari 2004 de jongste profspeler werd toen hij tekende bij DC United. Adu werd destijds aangekondigd als een toptalent met grote toekomst, maar zijn carrière geraakte nooit uit de startblokken. Na omzwervingen bij vijftien werkgevers zit hij op 32-jarige leeftijd al bijna een jaar zonder club en lijkt zijn carrière stilaan voorbij. In 18 jaar kwam hij niet verder dan 241 wedstrijden.

“Het afgelopen jaar heeft Axel bewezen een van de grootste aanvallende beloften te zijn in het land”, zei manager Elliot Fall van de club uit Salt Lake City (Utah). “Wat hij laat zien in het doelgebied is ongekend voor iemand van zijn leeftijd. Hij kan uitgroeien tot een topscorer in onze competitie.”

Kei werd geboren in Ivoorkust, groeide op in Brazilië en streek in 2017 neer met zijn familie in San Diego. Zijn vader was profvoetballer in de Braziliaanse competitie.