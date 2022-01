POLL. Heeft Propere Handen uw liefde voor het voetbal aangetast?

Operatie Propere Handen zit in een nieuwe versnelling. Eentje die niet positief oogt voor ons vaderlands voetbal. Verhalen van omkoping worden afgewisseld met die van financiële fraude. Termen als ‘corruptie’, ‘criminele organisatie’ of ‘schriftvervalsing’ passeren vaker de revue dan ‘balbezit’, ‘een 4-3-3’ of ‘matchwinnaar’. Hoe tast Operatie Propere Handen uw geloof in het voetbal aan?