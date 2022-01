Kitty krijgt zaterdagavond in ‘Big Brother’ te horen dat haar vader is gestorven

Kitty, een van de deelneemsters aan de nieuwe Big Brother, krijgt in de aflevering van zaterdagavond slecht nieuws te horen. Haar papa is overleden. Toch blijft ze in het huis, zo werd aan onze redactie bevestigd.

Vrijdagmiddag verzamelde Kitty haar huisgenoten om het nieuws mee te delen. De emotionele beelden zijn zaterdagavond te zien op Play4.

Haar vader was al een tijd ziek en eind vorig jaar werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Voor ze het BB-huis binnenging had ze afspraken gemaakt met haar familie over wat als het moment daar zou zijn.

“Als ik nu naar huis ga, gaat na de uitvaart ieder zijn leven door en zit ik alleen thuis. Dat heb ik allemaal besproken”, zo vertelt ze.

Kitty zal het huis dus niet verlaten maar ze kreeg wel de uitzonderlijke toestemming om vrijdag met haar moeder te bellen. Ook zij wil dat Kitty in het huis blijft. Ze hoopt nu wel de uitvaart te kunnen volgen via livestream. Haar oudste zoon zal daar een tekst voorlezen die ze zelf schreef.

LEES OOK. OVERZICHT. Dit zijn de acht nieuwe kandidaten van ‘Big Brother’