Onderzeese vulkaanuitbarsting in Stille Oceaan zo krachtig dat het zichtbaar was vanuit de ruimte

In de Stille Oceaan hebben verschillende landen tsunamialarmen afgekondigd, nadat een onderzeese vulkaan nabij Tonga is uitgebarsten. Het was een opvallend krachtige uitbarsting, dat blijkt uit bovenstaande beelden die op het moment van de uitbarsting gemaakt zijn.

De uitbarsting van de Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai veroorzaakte een tsunami. op Tonga De vulkaan bevindt zich op een dertigtal kilometer van het eiland Fonuafo’ou (ook bekend als Falcon Island), dat bij Tonga hoort.

Lokale media op de eilandengroep berichtten over vloedgolven die overstromingen veroorzaakten, over as die op het eiland valt en telefoonverbindingen die zijn uitgevallen. De omvang van de schade is echter nog niet duidelijk.

Ook in Samoa, Fiji en Nieuw-Zeeland werd een tsunamialarm afgekondigd. Mensen kregen de raad om de kustgebieden te vermijden, aangezien daar sterke en ongewone stromingen kunnen zijn.

‘Mensen in of nabij de zee moeten weg van het water, de stranden en kustgebieden en weg van havens, rivieren en mondingen’, zei het rampenagentschap van Nieuw-Zeeland. De vulkaan bevindt zich ongeveer 2.000 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland. (blg, avh)