Nieuwpoort maakt van zeewater drinkwater

In Nieuwpoort is voor het eerst ooit water uit de Noordzee ontzilt tot drinkwater. Tegen 2025 moet een nieuwe fabriek er jaarlijks tot 4 miljoen kubieke meter drinkwater produceren.

In Nieuwpoort hebben de watermaatschappijen Aquaduin, Farys en De Watergroep samen een pilootproject op poten gezet. Zeewater uit de vaargeul wordt er ontzilt tot drinkwater. Vlaanderen is daarmee de eerste regio aan de Noordzee die de zee als bron voor drinkwater gebruikt.

Het proefproject moet in 2025 uitmonden in een volwaardige productie-installatie die zowel van zoet water, brak water als zeewater uiteindelijk drinkbaar water kan maken. De fabriek zal een jaarlijkse volume hebben van 4 miljoen kubieke meter drinkwater, goed voor het jaarlijkse verbruik van de stad Oostende.

Bedoeling is Vlaanderen te voorzien van voldoende drinkwaterbevoorrading, ook in tijden van grote droogte. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Dit is een mijlpaal”.