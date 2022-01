Transferverbod van een jaar voor Olympique Marseille

De Engelse eersteklasser Watford had bij de FIFA een klacht ingediend, nadat de transfer van Gueye naar de Premier League was afgesprongen. In extremis besliste Gueye zijn overeenkomst met Watford niet na te komen om vervolgens naar Zuid-Frankrijk te vertrekken. De 22-jarige Senegalees werd daarvoor vrijdag reeds geschorst door de FIFA, waardoor hij niet meer in actie kan komen op de Africa Cup.

Zonder Gueye kwam Senegal vrijdagnamiddag in zijn tweede groepswedstrijd niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Guinea. Hun openingsduel wonnen ze eerder met 1-0 van Zimbabwe. Pape Gueye mocht toen in het slotkwartier invallen. Malawi is de derde tegenstander in de groep.