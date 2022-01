Nog bijna 50.000 gezondheidswerkers niet gevaccineerd

Van de 538.896 gezondheidswerkers in België zijn er volgens de laatste cijfers 490.246 volledig gevaccineerd. “De laatste wettelijke stappen voor de verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers worden momenteel gezet en in principe kunnen we de komende weken landen”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, zaterdagmorgen in een persbriefing.

De federale regering bereikte in november een akkoord over de verplichte vaccinatie in de zorgsector. Vanaf 1 januari zou het zorgpersoneel drie maanden de tijd krijgen om zich te laten vaccineren. Vanaf 1 april zou wie een vaccin weigert ontslagen of voor zes maanden geschorst worden. De Raad van State acht een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel wettelijk en proportioneel, zo bleek uit een advies van 24 december.

In Vlaanderen is 95 procent “fully-vaccinated”, of 314.043 van de 329.136 gezondheidswerkers. In totaal 279.258 ervan of 83 procent hebben ook al een booster gekregen. Voor Brussel gaat het om 30.200 van 39.891 of 75 procent “fully-vaccinated” en 20.211 (50 procent) met booster. In Wallonië gaat het om 143.856 van 167.201 of 86 procent volledig gevaccineerd en 108.018 (64 procent) met booster.

Voor heel België gaat het om 490.246 volledig gevaccineerd op een totaal van 538.896 gezondheidswerkers, waarvan er 409.059 ook een booster toegediend kregen. Volgens de laatste cijfers zijn er dus 48.650 gezondheidswerkers die zich nog niet laten vaccineren hebben. Sinds de aankondiging van de verplichting in de zomer van vorig jaar hebben veel gezondheidswerkers zich wel toch laten vaccineren, stelt de Taskforce Vaccinatie.

