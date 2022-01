Verschillende treindeuren open op trein van Leuven naar Kortrijk, daders riskeren zware boete

Een trein op de lijn Leuven-Kortrijk heeft vrijdagochtend meerdere minuten met enkele deuren open gereden. Een treinbegeleider merkte het probleem op en kon snel ingrijpen. De deuren zouden geopend zijn door reizigers, zij riskeren nu een zware boete en straf. Rijden met de deuren open is niet zonder gevaar.

