Britse minister van Buitenlandse Zaken: “Rusland probeert invasie in Oekraïne te rechtvaardigen”

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie zei vrijdag al tegen media dat Rusland een “operatie onder valse vlag” uitvoert in de Donbass, een pro-Russische regio in de Oekraïne die in opstand is tegen de door het Westen gesteunde regering in Kiev. Die operatie zou moeten dienen als rechtvaardiging om Oekraïne binnen te vallen. Het Kremlin sprak die beschuldigingen met klem tegen.

Oekraïne en de Verenigde Staten stellen dat Rusland honderdduizenden militairen vlakbij de grens heeft samengetrokken en een invasie voorbereidt. Die bewering is in de ogen van het Kremlin enkel een poging om de spanningen verder op te voeren. De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jack Sullivan zei eerder deze week al dat de basis wordt gelegd voor een excuus om het oosten van Oekraïne binnen te vallen.

Meerdere overleggen op topniveau leverden afgelopen week geen doorbraak op in het conflict.