Jeroen Rietbergen, partner van Linda De Mol, over schandaal bij ‘The voice of Holland’: “Contacten van seksuele aard, mijn vrouw was op de hoogte”

Bandleider Jeroen Rietbergen stapt per direct op bij ‘The voice of Holland’ vanwege aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van het RTL-programma. De muzikant erkent beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het BNNVARA-programma BOOS onderzocht. “Ik ben gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest.”